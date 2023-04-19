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СНГ 19.04.2023 22:01

Молдова высылает сотрудника посольства РФ, еще двое лишены дипломатического пропуска в аэропорт

Молдова объявила "персоной нон грата" одного дипломата посольства России в Кишиневе, сообщил в среду вечером представитель пресс-службы министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Филипп Кожокару.

Он подтвердил, что по этому поводу посол России Олег Васнецов был приглашен в МИДЕИ, где ему вручили ноту.

"Было принято решение объявить персона нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены дипломатического пропуска в аэропорт", - сказал Кожокару, отметив, что это связано с инцидентом, который произошел в аэропорту Кишинева после того, как власти Молдовы объявили "нежелательным" на территории страны главу Татарстана Рустама Минниханова.

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил ранее в среду, что "в отношении некоторых сотрудников посольства России в Молдове будут приняты ограничительные меры".

Отвечая на вопросы журналистов, связанные с инцидентом в Международном аэропорту Кишинева, он сказал, что российские дипломаты допустили нарушения, пытаясь добиться въезда в Молдову Минниханова.

17 апреля власти Молдовы объявили президента Татарстана нежелательным лицом в стране и запретили ему въезд в республику. Минниханов направлялся в Гагаузию, чтобы поддержать Виктора Петрова, который является кандидатом на пост башкана (главы) Гагаузии на выборах 30 апреля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева "очень недружественным шагом", призвав власти Молдовы "прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией".

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Тэги: МОЛДОВА, РОССИЯ, МИД


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