Посол России в Молдове назвал высылку российского дипломата из Кишинева недружественным шагом по отношению к РФ

Посол России в Молдове Олег Васнецов назвал недружественным шагом по отношению к РФ высылку российского дипломата из Кишинева. Такую оценку действиям властей Молдовы посол дал в беседе с журналистами в среду, после того как в министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики ему вручили соответствующую ноту.
По его словам, власти Молдовы не объяснили причин отказа во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову и высылки российского дипломата.
"Вызывает недоумение позиция, которая была озвучена при встрече. По необъяснимым причинам произведен запрет на въезд на территорию Молдовы лиц, приглашенных на конгресс народной дипломатии (делегации Татарстана - на организованный форум в Гагаузской автономии - "ИФ"). Мы услышали разные словосочетания в адрес этой делегации, в адрес сотрудников посольства, я бы сказал, нелицеприятные. Мы попросили дать разъяснения, в чем заключалась неподобающее поведение наших сотрудников. Внятного ответа мы не получили, ждем ответа на эти и другие вопросы. Эти действия мы рассматриваем как недружественные шаги по отношению к нашей стране", - сказал Васнецов.
Как ранее сообщал "Интерфакс", Молдова объявила "персоной нон грата" одного дипломата посольства России в Кишиневе. "За действия, несовместимые с дипломатическим статусом, в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961 г.) Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что оно объявило представителя Посольства Российской Федерации в Кишиневе персоной нон грата на территории нашей страны, обязав его покинуть территорию Республики Молдова", - сообщил пресс-секретарь МИД Молдовы Игорь Захаров.
Вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил чуть ранее, что "в отношении некоторых сотрудников посольства России в Молдове будут приняты ограничительные меры".
Отвечая на вопросы журналистов, связанные с инцидентом в Международном аэропорту Кишинева, он сказал, что российские дипломаты допустили нарушения, пытаясь добиться въезда в республику президента Татарстана Рустама Минниханова.
В понедельник власти Молдовы объявили президента Татарстана Рустама Минниханова "нежелательным лицом" в стране и запретили въезд в республику. Он направлялся в Гагаузскую автономию, чтобы поддержать Виктора Петрова, который является кандидатом на пост башкана Гагаузии на выборах 30 апреля.
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