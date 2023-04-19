В Судане вновь объявили режим прекращения огня

Вооруженные силы Судана и военизированная группировка "Силы быстрого реагирования" (СБР) после ранее неудавшейся попытки прекратить огонь вновь объявили перемирие на 24 часа с вечера среды, сообщает Associated Press (AP).

"Перемирие началось в 18:00 по местному времени (20:00 по бакинскому времени) в среду в гуманитарных целях", - приводит AP заявление армии Судана.

В нем отмечается, что режим прекращения огня продлится до следующего вечера.

Во вторник противостоящие стороны уже договаривались о перемирии на 24 часа. Однако, по данным Центрального комитета врачей Судана, бои продолжились.

На пятый день столкновений известно о гибели не менее 270 человек, еще более 2,6 тыс. получили ранения.

В столице Судана Хартуме наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, не хватает питьевой воды и продовольствия, офисы и школы не работают. Из-за отсутствия электроэнергии не могут нормально функционировать больницы. На фоне этой ситуации многие жители пытаются покинуть Хартум.

Ситуация в Судане осложнилась в субботу, когда в Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между армией и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде Хартума. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.