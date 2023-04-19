Запад не устал помогать Украине, проблемы с ее сельхозпродукцией в Европе решаемы - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что проблемы с украинским зерном в странах Восточной Европы говорят о нежелании помогать Украине, и уверен, что эти трудности преодолимы.
"Речь идет о вопросе, которым, конечно, надо заниматься, но я не верю, что это является знаком недостатка желания и нерасположенности продолжать поддержку Украины", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, будь то Европа или Северная Америка, существует сильное желание поддерживать Украину, которой оказывается беспрецедентная финансовая и военная помощь.
Конечно, отметил генсек Североатлантического альянса, можно также видеть "трудности, которыми вынуждены заниматься некоторые союзники" по НАТО "в связи с транспортировкой продовольственной продукции и зерна через Черное море и другими путями". Это не то, что напрямую относится к НАТО, это вопрос Европейского союза и европейских стран, уточнил Столтенберг, отвечая на вопрос, не являются ли проблемы с украинской сельхозпродукцией признаком усталости ряда стран помогать Украине.
"Я убежден, что есть способы ответить на эти вызовы и преодолеть эти трудности", - сказал глава альянса, выразив уверенность, что "желание в Европе помогать Украине не ослабевает".
Ранее в среду официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Дана Спинант заявила, что в Брюсселе понимают положение сельхозпроизводителей стран Восточной Европы, испытывающих наплыв сельхозпродукции из Украины, и намерены оказать им помощь в 100 млн евро.
Она сообщила на брифинге, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на совместное письмо правительств Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, в котором они в конце марта выразили обеспокоенность в связи с накапливающимися в их странах объемами беспошлинно поступающего украинского зерна.
"Председатель в своем письме подчеркнула, что она полностью осознает выраженную обеспокоенность относительно увеличения импорта некоторых украинских сельхозпродуктов на европейский рынок и что в соответствии с условиями нашего единого рынка и нашего таможенного союза необходим совместный подход, чтобы разрешить эти проблемы", - сказала пресс-секретарь.
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