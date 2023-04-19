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Дальнее зарубежье 19.04.2023 22:20

США добавили шесть компаний из Ирана, Китая в санкционные списки из-за поставок деталей для иранских дронов

Минфин США в среду объявил о санкциях в отношении одного физического лица и шести компаний, базирующихся в Иране, Китае, Малайзии, в связи с поставками Тегерану в обход действующих ограничений электронных компонентов для военных программ, включая производство дронов.

"Сеть поставщиков, попавшая под санкции сегодня, предоставляла товары и технологии иранскому правительству, военной промышленности и программе БПЛА Ирана", - приводятся в заявлении ведомства слова замминистра финансов США Брайана Нельсона.

В частности, в санкционные списки внесли гражданина Ирана Мехди Хошгадама управляющего директора иранской компании PASNA, которая, по версии Вашингтона, использует подставные компании для ведения коммерческих дел с иностранными поставщиками. Власти США в качестве таковых назвали базирующиеся в Иране Amv AJ Nilgoun Bushehr CO. (AMV AJ) и в Малайзии PASNA International SDN. BHD. (PASNA International) и тоже ввели против них санкции.

Кроме того, под ограничения попали четыре компании из Китая, поставлявшие детали PASNA: это Arttronix International (HK) Limited (Arttronix), Jotrin Electronics Limited (Jotrin), Vohom Technology (HK) CO., Limited (Vohom) и Yinke (HK) Electronics Company Limited (Yinke).

Новым фигурантам санкционных списков запрещено управлять каким-либо имуществом или финансовыми активами в США; американским компаниям в свою очередь нельзя вести дела с попавшими под ограничениями структурами и лицами.

Ранее США уже вводили санкции в отношении структур из Ирана, Китая и Турции связи с поставками Ирану деталей для беспилотников.

В конце января Евросоюз внес в санкционные списки иранскую Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, производящую БПЛА.

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Тэги: США, ИРАН, БЕСПИЛОТНИКИ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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