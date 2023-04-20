Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8634 RUR   0.0208 GBR   2.1133 TRY   0.0876

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 79.24 -1.66 Brent 83.12 -1.65

Дальнее зарубежье 20.04.2023 09:47

Власти США арестовали гражданина Белоруссии за помощь в обходе санкций - Минюст

США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина, которого обвиняют в обходе санкций в интересах бизнесмена Сергея Курченко, сообщает Минюст.

"46-летний Сергей Карпушкин из Майами, гражданин Белоруссии, был арестован и обвинен федеральным уголовным судом в участии в схеме нарушения санкций США против Сергея Курченко и двух связанных с ним компаний", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что Карпушкин участвовал в обходе санкций США путем закупки материалов для производства стали на сумму более $150 млн.

Как сообщил Минюст, предполагаемый сообщник Карпушкина, 41-летний Джон Унсалан из Орландо был обвинен федеральным большим жюри по той же схеме 12 апреля и был арестован 14 апреля по аналогичным обвинениям.

В случае признания виновными Карпушкину и Унсалану грозит до 20 лет заключения в федеральной тюрьме по каждому пункту обвинения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БЕЛОРУССИЯ, ГРАЖДАНИН, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Байден обеспокоен перспективой размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии Пентагон не видит намерений Минска подключиться к спецоперации на Украине - Кирби США не видят признаков подготовки Беларуси к участию в операции РФ в Украине - Пентагон США с ЕС готовят новый пакет санкций против Белоруссии - Белый дом Госсекретарь США обвинил Лукашенко в нарушении прав белорусской спортсменки Тимановской После встречи Байдена с Тихановской начнётся давление на союзников Белоруссии на востоке - Лукашенко Советник президента США пообещал Тихановской привлекать власти Белоруссии к ответственности, в том числе путем введения санкций - Белый дом США ввели санкции против 16 физлиц в ответ на действия властей Белоруссии Госдеп США советует согражданам не посещать Белоруссию и помнить об инциденте с самолетом Ryanair Байден: вопрос о санкциях против Минска из-за инцидента с Ryanair рассматривается

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az