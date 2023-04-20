Власти США арестовали гражданина Белоруссии за помощь в обходе санкций - Минюст

США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина, которого обвиняют в обходе санкций в интересах бизнесмена Сергея Курченко, сообщает Минюст.
"46-летний Сергей Карпушкин из Майами, гражданин Белоруссии, был арестован и обвинен федеральным уголовным судом в участии в схеме нарушения санкций США против Сергея Курченко и двух связанных с ним компаний", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Уточняется, что Карпушкин участвовал в обходе санкций США путем закупки материалов для производства стали на сумму более $150 млн.
Как сообщил Минюст, предполагаемый сообщник Карпушкина, 41-летний Джон Унсалан из Орландо был обвинен федеральным большим жюри по той же схеме 12 апреля и был арестован 14 апреля по аналогичным обвинениям.
В случае признания виновными Карпушкину и Унсалану грозит до 20 лет заключения в федеральной тюрьме по каждому пункту обвинения.
Баку и Бишкек планируют провести заседание МПК в июне
Ереван в течение 43 дней «молчит» на последние предложения Баку по мирному договору - МИД Азербайджана
Алиев обсудил с зампомощника госсекретаря США нормализацию отношений Баку и Еревана
Azer Turk Bank успешно завершил первый квартал текущего года
Доходы Азербайджана в 2022г от перевозки транзитных грузов по TRACECA выросли в 1,6 раза
АzInTelecom и турецкая Çekino Group подписали договор о сотрудничестве
Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
В Азербайджане зафиксировано 75 новых случаев заражения COVID-19
ООН ожидает, что в 2023 году Индия превзойдет Китай по численности населения
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В Бакинской высшей школе нефти прошел конкурс стихов, посвященный шотландскому поэту
Шахин Багиров принял участие в B2G Forum, организованном Caspian Energy Club.
Компания "Азпетрол" организовала благотворительную акцию по случаю праздника Рамазан
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС