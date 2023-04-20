Япония намерена эвакуировать своих граждан из Судана

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада приказал подготовить и направить самолет сил самообороны в Джибути для эвакуации японских граждан из Судана, передает телекомпания NHK.
В ответ на ухудшение ситуации с безопасностью в Судане, Хамада приказал направить транспортный самолет Воздушных сил самообороны Японии в Джибути для последующей эвакуации оказавшихся в Судане японцев на родину, сообщает телекомпания.
Ожидается, что самолет сил самообороны вылетит в Джибути на этих выходных.
По данным японских властей, в Судане находится порядка 60 граждан Японии.
Ситуация в Судане осложнилась в субботу, когда в Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между армией и военизированной группировкой "Силы быстрого реагирования" (СБР). В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде Хартума. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.
Во вторник, на пятый день столкновений известно о гибели не менее 270 человек, еще более 2,6 тыс. получили ранения.
В столице Судана Хартуме наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, не хватает питьевой воды и продовольствия, офисы и школы не работают. Из-за отсутствия электроэнергии не могут нормально функционировать больницы. На фоне этой ситуации многие жители пытаются покинуть Хартум.
Баку и Бишкек планируют провести заседание МПК в июне
Ереван в течение 43 дней «молчит» на последние предложения Баку по мирному договору - МИД Азербайджана
Алиев обсудил с зампомощника госсекретаря США нормализацию отношений Баку и Еревана
Azer Turk Bank успешно завершил первый квартал текущего года
Доходы Азербайджана в 2022г от перевозки транзитных грузов по TRACECA выросли в 1,6 раза
АzInTelecom и турецкая Çekino Group подписали договор о сотрудничестве
Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
В Азербайджане зафиксировано 75 новых случаев заражения COVID-19
ООН ожидает, что в 2023 году Индия превзойдет Китай по численности населения
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В Бакинской высшей школе нефти прошел конкурс стихов, посвященный шотландскому поэту
Шахин Багиров принял участие в B2G Forum, организованном Caspian Energy Club.
Компания "Азпетрол" организовала благотворительную акцию по случаю праздника Рамазан
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС