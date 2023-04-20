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Дальнее зарубежье 20.04.2023 10:02

Япония намерена эвакуировать своих граждан из Судана

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада приказал подготовить и направить самолет сил самообороны в Джибути для эвакуации японских граждан из Судана, передает телекомпания NHK.

В ответ на ухудшение ситуации с безопасностью в Судане, Хамада приказал направить транспортный самолет Воздушных сил самообороны Японии в Джибути для последующей эвакуации оказавшихся в Судане японцев на родину, сообщает телекомпания.

Ожидается, что самолет сил самообороны вылетит в Джибути на этих выходных.

По данным японских властей, в Судане находится порядка 60 граждан Японии.

Ситуация в Судане осложнилась в субботу, когда в Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между армией и военизированной группировкой "Силы быстрого реагирования" (СБР). В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде Хартума. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

Во вторник, на пятый день столкновений известно о гибели не менее 270 человек, еще более 2,6 тыс. получили ранения.

В столице Судана Хартуме наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, не хватает питьевой воды и продовольствия, офисы и школы не работают. Из-за отсутствия электроэнергии не могут нормально функционировать больницы. На фоне этой ситуации многие жители пытаются покинуть Хартум.

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Тэги: ЯПОНИЯ, СУДАН, ГРАЖДАНЕ, ЭВАКУАЦИЯ

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