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Дальнее зарубежье 20.04.2023 10:22

Законодатели США не удовлетворены брифингом по ситуации с утечкой секретных документов Пентагона

Члены Сената США из двух партий не получили ответы на свои вопросы в ходе прошедшего в среду брифинга по утечке секретных документов Пентагона, сообщает The Hill.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил изданию, что у него "осталось больше вопросов, чем ответов".

"Я по-прежнему глубоко недоволен структурой и процедурами доступа. После этой встречи у меня сложилось впечатление, что слишком много людей имеют слишком широкий доступ к слишком большому количеству информации без каких-либо гарантий или ограничений", - добавил он.

Тем временем сенатор-республиканец Джон Хувен заявил, что Конгрессу по-прежнему нужна информация о "системах безопасности, которые у нас есть, чтобы помешать кому-либо получить доступ к конфиденциальной информации такого рода".

"В данном случае они не сработали. Что будет сделано, чтобы убедиться, что это не повторится в будущем? ", - отметил он.

В свою очередь сенатор Марко Рубио заявил, что он все еще хотел бы знать "полный масштаб" утечек.

А демократ Дик Дурбин добавил, что "гораздо больше информации" еще предстоит узнать, когда Пентагон завершит свой обзор.

Как отмечает издание, законодатели в палате представителей также пришли к единому мнению, что новой информации было предоставлено мало.

Однако они выразили желание продолжить расследование.

Член палаты представителей Шейла Джексон Ли заявила, что не должно быть "никаких ограничений" на количество комитетов Конгресса, рассматривающих утечки.

"Любой человек, имеющий дело с секретной информацией, должен понимать, что материал может повлиять на жизни людей, могут быть человеческие жертвы. Мы не можем мириться с каким-либо непониманием этого, с какой-либо несерьезностью", - подчеркнула она.

Высокопоставленные чиновники Пентагона и разведывательного сообщества проинформировали сенат в среду по ситуации с утечкой, по меньшей мере, 100 секретных документов.

Для законодателей палаты представителей также провели брифинг в среду вечером.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, УТЕЧКА, БРИФИНГ


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