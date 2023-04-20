Компания "Azpetrol" по собственной инициативе и в рамках реализации обязательств корпоративной социальной ответственности раздала продовольственную помощь в связи с праздником Рамазан.
Благотворительная акция, проведенная совместно с Бакинским Региональным Отделением Службы Занятости Государственного Агентства Занятости при Министерстве Труда и Социальной Защиты Населения Азербайджанской Республики, охватила семьи шехидов, проживающие на территории столицы.
Кроме того, праздничные угощения были вручены семьям четырех сотрудников компании "Азпетрол", погибших в Отечественной войне.
Компания "Азпетрол" на постоянной основе заботиться и оказывает помощь семьям погибших в Отечественной войне и ветеранам Карабаха.
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