Шахин Багиров принял участие в B2G Forum, организованном Caspian Energy Club.

Caspian Energy Club организовал B2G Forum совместно с Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики. Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев.
На форуме приняли участие более 120 топ-менеджеров государственных и частных компаний, представляющих как нефтяной, так и ненефтяной сектор экономики. Почетным гостем B2G Forum-a стал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Шахин Багиров.
В ходе своего выступления председатель Шахин Багиров довел до сведения участников форума информацию о доступных субъектам предпринимательства таможенных инструментах в сфере таможенного дела, рациональных таможенных процедурах, инструментах, обеспечивающих удобство предпринимателей, программах, реализуемых в этом направлении, дальнейшем укреплении таможенно-делового сотрудничества и взаимного доверия, а также организации деятельности частного сектора на основе принципа добровольного соблюдения.
Затем Шахин Багиров выслушал все проблемы и предложения участников B2G Forum-a, а также ответил на вопросы интересующие предпринимателей.
Тельман Алиев поблагодарил Шахина Багирова за участие в форуме и открытый диалог с членами Клуба и гостями встречи, а также вручил ему сертификат почетного члена клуба.
По окончании B2G форума Шахин Багиров вручил сертификаты топ-менеджерам компаний, которые стали новыми членами Caspian Energy Club.
Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога “бизнес-власть”, заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.
Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Турции, Грузии, Узбекистане, Казахстане, ОАЭ, Израиле, Германии, Польше, Словакии, Чехии, а также полномочных представителей в различных странах мира.
Баку и Бишкек планируют провести заседание МПК в июне
Ереван в течение 43 дней «молчит» на последние предложения Баку по мирному договору - МИД Азербайджана
Алиев обсудил с зампомощника госсекретаря США нормализацию отношений Баку и Еревана
Azer Turk Bank успешно завершил первый квартал текущего года
Доходы Азербайджана в 2022г от перевозки транзитных грузов по TRACECA выросли в 1,6 раза
АzInTelecom и турецкая Çekino Group подписали договор о сотрудничестве
Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
В Азербайджане зафиксировано 75 новых случаев заражения COVID-19
ООН ожидает, что в 2023 году Индия превзойдет Китай по численности населения
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Алиев принял участие в открытии мечети «Джума» в Баку после ее реконструкции
Законодатели США не удовлетворены брифингом по ситуации с утечкой секретных документов Пентагона
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС