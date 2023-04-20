Шахин Багиров принял участие в B2G Forum, организованном Caspian Energy Club.

Caspian Energy Club организовал B2G Forum совместно с Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики. Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев.

На форуме приняли участие более 120 топ-менеджеров государственных и частных компаний, представляющих как нефтяной, так и ненефтяной сектор экономики. Почетным гостем B2G Forum-a стал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Шахин Багиров.

В ходе своего выступления председатель Шахин Багиров довел до сведения участников форума информацию о доступных субъектам предпринимательства таможенных инструментах в сфере таможенного дела, рациональных таможенных процедурах, инструментах, обеспечивающих удобство предпринимателей, программах, реализуемых в этом направлении, дальнейшем укреплении таможенно-делового сотрудничества и взаимного доверия, а также организации деятельности частного сектора на основе принципа добровольного соблюдения.

Затем Шахин Багиров выслушал все проблемы и предложения участников B2G Forum-a, а также ответил на вопросы интересующие предпринимателей.

Тельман Алиев поблагодарил Шахина Багирова за участие в форуме и открытый диалог с членами Клуба и гостями встречи, а также вручил ему сертификат почетного члена клуба.

По окончании B2G форума Шахин Багиров вручил сертификаты топ-менеджерам компаний, которые стали новыми членами Caspian Energy Club.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога “бизнес-власть”, заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Турции, Грузии, Узбекистане, Казахстане, ОАЭ, Израиле, Германии, Польше, Словакии, Чехии, а также полномочных представителей в различных странах мира.