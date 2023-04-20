В Бакинской высшей школе нефти прошел конкурс стихов, посвященный шотландскому поэту

В Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН) был организован конкурс стихов на английском языке, посвященный известному шотландскому поэту Роберту Бернсу, в котором приняли участие студенты Центра английского языка и гуманитарных дисциплин БВШН (Foundation).
В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджанской Республике Фергюс Олд и директор British Council в Азербайджане Наргиз Гаджиева.
Открывая конкурс вступительной речью, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил важность проведения подобных мероприятий для развития культурных связей между двумя странами.
«Студенты Бакинской высшей школы нефти активно участвуют в культурных и социальных проектах. Они с большим энтузиазмом участвуют и в этом конкурсе. Конкурс стихов, посвященный Роберту Бернсу, организован в рамках многолетнего сотрудничества Бакинской высшей школы нефти и британского университета Хериот-Ватт. Роберт Бернс — герой шотландского народа, национальная гордость, народный поэт. Его день рождения отмечается как национальный праздник в Шотландии. Свою 37-летнюю жизнь он посвятил сбору информации о шотландском фольклоре, истории и национальных традициях. Мы также постоянно учим наших студентов овладевать национальными ценностями, беречь их и передавать будущим поколениям», - сказал ректор.
В своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд высоко оценил организацию конкурса стихов на английском языке в Бакинской высшей школе нефти.
«Как шотландец, я испытываю чувство гордости и радости от того, что в лучшем высшем учебном заведении Азербайджана проводится конкурс, посвященный стихам национального поэта Шотландии. У меня был отличный день. Спасибо за мероприятие такого высокого уровня. Мы обсудили с господином Эльмаром Гасымовым возможность проведения в Университете Хериот-Ватт конкурса стихов, посвященного гениальному азербайджанскому поэту Низами Гянджеви. Шотландия и Азербайджан похожи в том, что касается наследования историческихкорнейи культурных традиций», - сказал посол.
Когда Фергус Олд завершил свою речь, ему была вручена плакетка «Почетный гость» Бакинской высшей школы нефти.
16 студентов подготовительного курса приняли участие в конкурсе стихов, посвященном известному шотландскому поэту Роберту Бернсу. Зрители аплодировали выступлениям студентов. Студенты были награждены в различных номинациях. По результатам оценки жюри первое место в конкурсе заняла Айша Бахшиева. Второе и третье места заняли Айсель Рагимли и Зейнаб Аджалова соответственно.
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