Xalq Bank увеличил в I кв. активы на 0,6%

Азербайджанский «Xalq Bank» в I-ом квартале 2023 года увеличил активы на 0,6% - до 2 млрд 700,7 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель равен 1 млрд 774,9 млн манатов (рост на 2% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ).
Обязательства банка равны 2 млрд 222,1 млн манатов (рост на 0,5%).
Депозитный портфель в банке составляет 1 млрд 901,5 млн манатов (рост на 2,5%).
Капитал банка на 31 марта 2023 года равен 479 млн 426,29 тыс. манатов (рост на 0,9%), уставный капитал – 364 млн 772,54 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-марте 2023 года составила 11 млн 214,03 тыс. манатов (рост на 60% по сравнению с первым кварталом 2022г – ИФ).
Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и является 4-ым банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.
Р.Ахмедов
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