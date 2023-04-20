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АПК 20.04.2023 10:39

Россельхознадзор просит АПБ Азербайджана приостановить ввоз и транзит куриных лап по территории России

Россельхознадзор обратился в Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана с просьбой приостановить с 24 апреля 2023 года сертификацию куриных лап, предназначенных для российских получателей.

С этой же даты Служба запрещает транзит такой продукции по территории России, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор.

«Причиной ограничений стали поступившие в ведомство сведения об отгрузках азербайджанским птицеводческим предприятием ООО «Суназ» куриных лап с иранской организации, которая находится в очаге высокопатогенного гриппа птиц. Данная азербайджанская компания за истекший период 2023 года отправила транзитом через территорию России в Республику Беларусь более 1 тыс. тонн указанной продукции», - подчеркивается в информации.

Такие меры будут действовать до предоставления в Россельхознадзор документов, подтверждающих азербайджанское происхождение, биологическую и пищевую безопасность поставляемой продукции.

Российское ведомство также обратилось в ветеринарную службу Беларуси с просьбой подтвердить доставку грузов.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, КУРЫ, ПРОСЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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