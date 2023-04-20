Томская область начала поставки мороженого в Азербайджан

Томская область РФ впервые начала поставки мороженого в Азербайджан.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, первая партия продукции, отправленная в Азербайджан, составила 5,27 т.
«При подготовке экспортной партии были учтены новые правила оформления этикеток на ввозимую из РФ в Азербайджан продукцию, вступившие в силу с 1 апреля 2023 года. Так, информация на этикетках с мороженым представлена на азербайджанском и русском языках. Перевозка партии осуществляется автомобильным транспортом в сопровождении согласованного с Азербайджаном ветеринарного сертификата», - отмечает ведомство.
Р.Ахмедов
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