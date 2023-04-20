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ТЭК 20.04.2023 10:50

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в 2022г превысили $2 млрд

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в 2022 году составили 3 млрд 567 млн 157 тыс. манатов ($2,098 млрд по текущему курсу – ИФ), что на 17% выше показателя 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В частности, доходы от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), составили 1 млрд 238 млн 913,7 тыс. манатов ($728,8 млн – ИФ). По сравнению с 2021 годом объем этих доходов увеличился на 3,4%.

Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана составили 2 млрд 328 млн 243,1 тыс. манатов (около $1,4 млрд - ИФ), рост – на 25,7%

По магистральным нефтепроводам за 2022 год транспортировано 37 млн 781,5 тыс. тонн нефти (рост на 7,9%), газопроводам – 39 млрд 240,2 млн кубометров газа (рост на 11,8%). При этом, в общем объеме прокачки нефти по магистральным нефтепроводам порядка 78,7% транспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, а в объем объеме прокачки газа по магистральным газопроводам 53% приходится по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум – ИФ).

Как сообщалось, доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в 2021 году составили 3 млрд 49,505 млн манатов (+ 31,2% от показателя 2020г). При этом, доходы от деятельности магистральных нефтепроводов составили 1 млрд 197 млн 649,8 тыс. манатов (рост на 6,3%), магистральных газопроводов - 1 млрд 851 млн 856 тыс. манатов (рост – на 54,7%).

Н.Аббасова

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Тэги: ТРУБОПРОВОДЫ, МАГИСТРАЛЬНЫЕ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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