АzInTelecom и турецкая Çekino Group подписали договор о сотрудничестве

ООО «AzInTelecom» и турецкая «Çekino Group» подписали договор о сотрудничестве, сообщает министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана. Документ подписали врио председателя правления AzInTelecom Эльхан Азизов и гендиректор Çekino Group Эрол Йылмаз. Договор предусматривает продажу и стимулирование использования в Азербайджане операционной системы «Guardian» (продукт «Çekino Group»), которая уже применяется в «AzInTelecom». Б.Рустамбеков

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