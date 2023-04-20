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Регион 20.04.2023 11:12

Алиев принял участие в открытии мечети «Джума» в Баку после ее реконструкции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева в четверг приняли участие в открытии мечети «Джума» в Наримановском районе Баку после ее реконструкции и капитального ремонта.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, МЕЧЕТЬ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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