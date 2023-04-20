Алиев принял участие в открытии мечети «Джума» в Баку после ее реконструкции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева в четверг приняли участие в открытии мечети «Джума» в Наримановском районе Баку после ее реконструкции и капитального ремонта. Об этом сообщает сайт главы государства. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».