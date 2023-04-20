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Финансы 20.04.2023 11:18

Azer Turk Bank успешно завершил первый квартал текущего года

Активы государственного Azer Turk Bank по состоянию на 1 апреля 2023 года выросли более чем на 100% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достигли 913,3 миллионов манат.

Объем кредитного портфеля банка составил 367,5 миллионов манат, что на 50% выше показателя за прошлый год.

За первый квартал текущего года доходы банка увеличились на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 20,9 миллионов манат, а расходы - 17,7 миллионов манат.

За первые три месяца 2023 года Azer Turk Bank получил чистую прибыль в размере свыше 3 миллионов манат, что в разы превышает показатель за предыдущий период.

Объем совокупного капитала банка увеличился на 28%, до 66,8 миллионов манат.

Объем совокупных обязательств банка находится на уровне 840,5 миллионов манат, при росте на 120%.

Депозитный портфель банка вырос на 153% и составил 245,7 миллионов манат.

Вклады населения в Банке выросли в 2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 88 миллионов манат.

Рентабельность активов (ROA) банка составила 0,98%, а рентабельность собственного капитала (ROE) – 13,1%, что во много раз выше, чем соответствующие показатели за аналогичный период прошлого года.

75 процентов акций ОАО "Azer-Turk Bank", действующего с 1995 года, принадлежат Азербайджанскому государству.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 16 июля 2022 года Открытое Акционерное Общество "Azer-Turk Bank" передано в управление Азербайджанскому Инвестиционному Холдингу.

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