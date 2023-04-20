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Дальнее зарубежье 20.04.2023 16:28

Швейцария вслед за ЕС добавляет в санкционный список "Вагнер" и РИА ФАН

Швейцария вслед за аналогичными мерами Евросоюза вводит санкции против группы "Вагнер" и Федерального агентства новостей (РИА ФАН), сообщается в четверг на сайте правительства страны.

"Федеральный департамент экономики, образования и науки, ответственный за введение санкций, сегодня добавил группу "Вагнер" и агентство РИА ФАН в швейцарский список санкций против России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции вступят в силу в четверг с 18:00 по местному времени (20:00 по Баку).

Также сообщается, что в стране введут запрет на рекламу на телеканалах RT Arabic и Sputnik Arabic. 10 апреля ЕС ввел запрет на вещание и рекламу в отношении этих каналов.

На прошлой неделе ЕС добавил группу "Вагнер" в еще один санкционный список, а также - ввел санкции против РИА ФАН в связи с "подрывом или угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". До этого ЕС уже вводил санкции против "Вагнера" в декабре 2021 года.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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