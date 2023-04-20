Азербайджан досрочно прекратил использование спутника «Azersky» - Azerkosmos

Спутник «Azersky» на год раньше запланированного прекратил свою миссию, сообщает ПЮЛ «Космическое агентство Азербайджана» (Azerkosmos).
В сообщении Azerkosmos отмечается, что обмен информацией со спутником «Azersky» прекращен.
«Несмотря на попытки производителя спутника и Azerkosmos связь со спутником восстановить не удалось», - подчеркивает агентство.
В информации отмечается, что проект запуска «Azersky» оправдал себя, как с точки зрения оказания геоинформационных услуг, наблюдения, создания научно-исследовательской и кадровой базы в космической сфере, повышению международного имиджа, так и с коммерческой стороны.
«С начала деятельности спутника «Azersky» получен доход в размере 105 млн манатов ($61,8 млн по текущему курсу). Также различным государственным органам и структурам в Азербайджане были переданы космические снимки на сумму 150 млн манатов ($88,2 млн по текущему курсу). Таким образом, экономическая выгода от эксплуатации «Azersky» в 1,5 раза превысила вложенные инвестиции», - отмечается в сообщении.
Azerkosmos также сообщает, что спутник «Azersky» был застрахован на сумму 45 млн манатов и ввиду прекращения своей деятельности ранее запланированного срока начаты процедуры по получению страхового возмещения.
В сообщении также отмечается, что Azerkosmos в 2022 году приступил к работам по изготовлению нового спутника-наблюдателя с более высоким разрешением.
Как сообщалось, в декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущенный на орбиту в июне 2014 года.
Спутник «Azersky» был предназначен для использования в вопросах обеспечения национальной безопасности Азербайджана, обороны, экологии и защиты окружающей среды, при чрезвычайных ситуациях, в нефтегазовой сфере, мелиорации и водного хозяйства, туризме, транспорте и дорожного хозяйства, научных исследованиях.
Б.Рустамбеков
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