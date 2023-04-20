Сжегшего флаг Азербайджана на открытии ЧЕ в Ереване объявили в международный розыск - Генпрокуратура

Гражданин Армении Арам Николян, сжегший 14 апреля флаг Азербайджана в ходе церемонии открытия чемпионата Европы (ЧЕ) по тяжелой атлетике в Ереване, объявлен в международный розыск, сообщила в четверг Генеральная прокуратура Азербайджана.
«По данным предварительного следствия, гражданин Армении, уроженец города Ереван, 28.09.1982 года рождения, руководитель студии дизайна Общественного телевидения Армении Николян Арам Врежи совместно с группой лиц, личности которых в настоящее время неизвестны, намеренно поджег азербайджанский флаг на церемонии открытия чемпионата Европы в целях совершения преступлений против граждан Азербайджана и ее интересов на почве национальной вражды, направленной на разжигание ненависти против Азербайджана, а также унижение национального достоинства», - отмечает ведомство.
По информации Генпрокуратуры, 19 апреля Николян был признан обвиняемым по статьям 12.2, 283.2.1, 12.2, 283.2.2 и 12.2, 324 УК Азербайджана и на основании решения суда объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде ареста.
В ведомстве сообщили, что в целях проведения Генпрокуратурой расследования данного уголовного дела, в рамках международного сотрудничества в правоохранительные органы иностранных государств были направлены запросы о правовой помощи с просьбой провести необходимые следственные действия в отношении Николяна, а также задержать его и экстрадировать в Азербайджан в случае пересечения им государственной границы.
«Генпрокуратура Азербайджана продолжает принимать комплексные меры для разоблачения национальной ненависти и вражды Армении против нашего народа на международном уровне, а также привлечения виновных к ответственности в рамках национальных и международно-правовых норм», - заключили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, по факту сожжения флага Азербайджана в ходе церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 12.2, 283.2.1 (разжигание национальной ненависти и вражды с применением насилия), 12.2, 283.2.2 (разжигание национальной ненависти и вражды с использованием служебного положения) и 12.2, 324 (оскорбительные действия в отношении государственного флага Азербайджана) УК Азербайджана.
Р.Керимов
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