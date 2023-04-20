Украина со временем станет членом НАТО - Столтенберг

Украина в будущем станет членом НАТО, и члены альянса помогут ей добиться этой цели, заявил в четверг прибывший с визитом в Киев генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Полноправное место Украины - в евроатлантической семье. Полноправное место Украины - в НАТО, и со временем и благодаря нашей поддержке, эта цель будет достигнута", - сказал он журналистам на пресс-конференции в Киеве. Ее транслировали на сайте НАТО.