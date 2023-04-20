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Дальнее зарубежье 20.04.2023 16:09

Украина со временем станет членом НАТО - Столтенберг

Украина в будущем станет членом НАТО, и члены альянса помогут ей добиться этой цели, заявил в четверг прибывший с визитом в Киев генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Полноправное место Украины - в евроатлантической семье. Полноправное место Украины - в НАТО, и со временем и благодаря нашей поддержке, эта цель будет достигнута", - сказал он журналистам на пресс-конференции в Киеве. Ее транслировали на сайте НАТО.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, УКРАИНА, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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