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Дальнее зарубежье 20.04.2023 17:06

Столтенберг пообещал помогать Украине добиться полной оперативной совместимости с НАТО в военной сфере

НАТО будет помогать Украине в долгосрочной перспективе, чтобы вооруженные силы этой страны пришли к полной оперативной совместимости с силами альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Киеве.

"Мы обсудили программу многолетней поддержки", - заявил генсек на пресс-конференции в Киеве, которую транслируют на сайте НАТО.

Столтенберг пояснил, что эта программа, среди прочего, "поможет Украине отойти от советских военных доктрин, советского вооружения. Это также позволит добиться полной оперативной совместимости с НАТО".

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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