Столтенберг пообещал помогать Украине добиться полной оперативной совместимости с НАТО в военной сфере

НАТО будет помогать Украине в долгосрочной перспективе, чтобы вооруженные силы этой страны пришли к полной оперативной совместимости с силами альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров в Киеве.

"Мы обсудили программу многолетней поддержки", - заявил генсек на пресс-конференции в Киеве, которую транслируют на сайте НАТО.

Столтенберг пояснил, что эта программа, среди прочего, "поможет Украине отойти от советских военных доктрин, советского вооружения. Это также позволит добиться полной оперативной совместимости с НАТО".