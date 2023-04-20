Цены на нефть усилили падение

Нефть продолжает дешеветь днем в четверг.

Аналитик DailyFX Ричард Сноу в числе негативных факторов указывает на опасения относительно перспектив роста мировой экономики и ухудшение финансовой конъюнктуры и условий привлечения заемного капитала в США, которое накануне отметила ФРС в региональном обзоре Beige Book ("Бежевая книга").

"Судя по всему, дальнейшее ухудшение финансовой конъюнктуры, заставляющее беспокоиться за динамику глобального спроса, и незначительное укрепление доллара способствовали снижению нефтяных котировок в последние 4 дня", - заявил Сноу.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:59 в четверг составляли $81,89 баррель, что на $1,23 (1,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.