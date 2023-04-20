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Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 79.24 -1.66 Brent 83.12 -1.65

ТЭК 20.04.2023 16:18

Цены на нефть усилили падение

Нефть продолжает дешеветь днем в четверг.

Аналитик DailyFX Ричард Сноу в числе негативных факторов указывает на опасения относительно перспектив роста мировой экономики и ухудшение финансовой конъюнктуры и условий привлечения заемного капитала в США, которое накануне отметила ФРС в региональном обзоре Beige Book ("Бежевая книга").

"Судя по всему, дальнейшее ухудшение финансовой конъюнктуры, заставляющее беспокоиться за динамику глобального спроса, и незначительное укрепление доллара способствовали снижению нефтяных котировок в последние 4 дня", - заявил Сноу.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:59 в четверг составляли $81,89 баррель, что на $1,23 (1,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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