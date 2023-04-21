American Express увеличила выручку в I кв. до рекорда, но ее чистая прибыль была хуже ожиданий

American Express Co. (AmEx), один из лидеров американского рынка пластиковых карт, увеличила выручку в первом квартале 2023 года на 22%, до рекордного значения.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в январе-марте составила $14,28 млрд по сравнению с $11,74 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $13,98 млрд.
Чистая прибыль AmEx уменьшилась до $1,82 млрд, или $2,4 в расчете на акцию, по сравнению с $2,1 млрд, или $2,73 на акцию, годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $2,66 на акцию.
Расходы по картам AmEx в первом квартале выросли на 16%. Расходы на туризм и развлечения подскочили на 39%.
"Наши клиенты пока сохраняют гибкость, несмотря на замедление темпов экономического роста, высокую инфляцию и повышение процентных ставок", - говорится в пресс-релизе.
Отчисления AmEx в резервы на возможные потери по ссудам в минувшем квартале составили $1,06 млрд, тогда как годом ранее был зафиксирован роспуск резервов на $33 млн.
Компания подтвердила прогноз, согласно которому, ее выручка в текущем году увеличится на 15-17%, а чистая прибыль составит $11-11,4 на акцию.
Бумаги AmEx теряют в цене 1,3% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 12%.
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