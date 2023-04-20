Через «коридоры солидарности» Украина вывезла 57 млн тонн сельхозпродукции на 25 млрд евро - ЕК

В Еврокомиссии (ЕК) считают успешным использование для вывоза из Украины сельскохозяйственной продукции "коридорами солидарности", которые позволили украинской стороне заработать 25 млрд евро, при этом ведется работа по снижению транспортных расходов.

"Коридоры солидарности позволили экспортировать 57 млн тонн украинской продукции, и это принесло 25 млрд евро прибыли сельхозпроизводителям и экономическим операторам на Украине", - сообщила в четверг на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.

В свою очередь глава службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопросы, напомнил, что эти "коридоры солидарности" были созданы летом прошлого года, чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственную, и не только, продукцию в контексте блокирования маршрутов по Черному морю.

По его словам, Еврокомиссия продолжит работу по снижению транспортных расходов этими путями, "чтобы украинские сельскохозяйственные продукты могли продолжать поступать на рынки третьих стран, которые в них нуждаются". Мамер признал, что в настоящее время расходы на транспорт "в ряде случаев" значительные, и нужно скорее добиться их снижения.

"Не будем забывать, что эти "коридоры солидарности" позволяют Украине вывозить много других продуктов, производимых в стране, и тем самым получать основные ресурсы для продолжения функционирования украинского государства и финансировать оборону (...). И они также позволяют Европейскому союзу экспортировать товары на Украину", - сказал пресс-секретарь ЕК, подчеркнув, что значение этих маршрутов значительно шире, чем только вопрос вывоза некоторых сельхозпродуктов.

В начале июня 2022 года Еврокомиссия объявила, что тесно сотрудничает с государствами-членами ЕС, украинскими властями и операторами ради ускорения работы по организации "коридоров солидарности" для вывоза зерна наземными маршрутами с территории Украины и далее через порты стран Евросоюза.