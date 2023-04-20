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АПК 20.04.2023 22:38

Венгрия временно запрещает импорт меда, ряда мясных продуктов из Украины

Венгрия добавит мед и некоторые мясные продукты в список продукции, импорт которой из Украины будет временно запрещен, сообщает в четверг Associated Press.

"За последние недели и месяцы мы увидели, что это подорвало сельскохозяйственный рынок Венгрии. Мы всегда готовы помочь Украине, но мы должны понимать, что солидарность не должна разорять венгерских фермеров, венгерскую экономику и тем более венгерское сельское хозяйство", - заявил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш во время пресс-конференции.

Кроме того, он напомнил, что помимо меда и мяса Венгрия ранее до 30 июня запретила импорт 25 украинских продуктов, в том числе зерна, масличных семян, муки и растительного масла. Власти также будут контролировать импорт этих продуктов из третьих стран, чтобы убедиться, что они не идут из Украины.

При этом Гуляш отметил, что, несмотря на такие запреты на импорт, транзит украинских продуктов через Венгрию будет разрешен.

Ранее в апреле правительство Венгрии заявило о введении запрета на ввоз зерна из Украины, связывая его с ранее принятыми подобными решениями со стороны Польши и Словакии. Власти заявили, что не могут "подвергать опасности венгерское сельское хозяйство и средства к существованию венгерских фермеров".

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Тэги: ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ПРОДУКТЫ, ИМПОРТ


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