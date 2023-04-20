SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023

В рамках мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, 30-ого апреля состоится международный “Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023”, организованный Caspian Energy Club совместно с Caspian Energy Türkiye при платиновом спонсорстве SOCAR Türkiye. Официальную поддержку мероприятию окажет Посольство Азербайджанской Республики в Турецкой Республике и Посольство Турецкой Республики в Азербайджанской Республике. Об этом заявил председатель правления Caspian Energy Türkiye Сулейман Меджидли.

Основными темами международного форума станет модель развития передовых стран, развитие среднего коридора, цифровая экономика, зеленая энергетика и сотрудничество с экономическим союзом тюркоязычных стран.

По словам Сулеймана Меджидли, SOCAR Türkiye является активным участником указанных процессов. “Поддержка данного мероприятия крупнейшим иностранным инвестором Турции и самым крупным промышленным холдингом, вложившим в экономику Турции 18 миллиардов долларов за последние 15 лет, имеет важное значение”, - отметил Сулейман Меджидли.

“Хотелось бы напомнить, что Посольство Азербайджанской Республики в Турецкой Республике и Посольство Турецкой Республики в Азербайджанской Республике являются официальными партнерами форума. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность от имени Caspian Energy Club г-ну послу Рашаду Мамедову и г-ну послу Джахиту Бахчи за поддержку и помощь в организации форума. Я также хотел бы поблагодарить правление Caspian Energy Club за оказанное доверие”, - заявил Сулейман Меджидли.

По словам Сулеймана Меджидли, ведущие клубы и ассоциации предпринимателей братской Турции, в особенности DEİK (Совет по внешнеэкономическим связям), YASED (Международная ассоциация инвесторов) и İSİFED (Федерация стамбульских промышленников и бизнес-ассоциаций), оказывают значительную поддержку привлечению к участию в форуме компаний и укреплению экономических связей между двумя странами.

Следует отметить, что основной целью форума является освещение процессов устойчивого развития в регионе, положительных результатов реформ в турецкой экономике, привлечение инвесторов в пострадавшие от землетрясения регионы и другие регионы, а также популяризирование проектов реализуемых в государственном и частном секторах на международной арене, создание условий для нетворкинга на международном уровне для всех участников форума.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога “бизнес-власть”, заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Турции, Грузии, Узбекистане, Казахстане, ОАЭ, Израиле, Германии, Польше, Словакии, Чехии, а также полномочных представителей в различных странах мира.