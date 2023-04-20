ГААД получит 7 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Ханмаммедли-Гачагкенд-Гырмызыкенд-Хол Гарабулаг-Хазар Нефтчалинского района.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется на начальном этапе 7 млн манатов.

Автодорога соединяет 11 населенных пункта, в которых проживает 15 тыс. человек.

Средства на строительство будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.

Министерству экономики Азербайджана поручено в госбюджете на 2024 год в рамках государственных капвложений предусмотреть средства, необходимые для завершения строительства данной дороги.

Н.Аббасова