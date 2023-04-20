ГААД получит 7 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Ханмаммедли-Гачагкенд-Гырмызыкенд-Хол Гарабулаг-Хазар Нефтчалинского района.
Документ опубликован на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется на начальном этапе 7 млн манатов.
Автодорога соединяет 11 населенных пункта, в которых проживает 15 тыс. человек.
Средства на строительство будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.
Министерству экономики Азербайджана поручено в госбюджете на 2024 год в рамках государственных капвложений предусмотреть средства, необходимые для завершения строительства данной дороги.
Н.Аббасова
Баку и Бишкек планируют провести заседание МПК в июне
Ереван в течение 43 дней «молчит» на последние предложения Баку по мирному договору - МИД Азербайджана
Алиев обсудил с зампомощника госсекретаря США нормализацию отношений Баку и Еревана
В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19
Сжегшего флаг Азербайджана на открытии ЧЕ в Ереване объявили в международный розыск - Генпрокуратура
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Гарегин признал проблемы в отношениях с властью Пашиняна
Протестующие против пенсионной реформы попытаются вновь помешать поездке Макрона по Франции
Тенденция в мире к многополярности неизбежна, она будет только усиливаться - Путин
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
Подарок 1 Гб от "Nar" каждому на Рамадан!
В Бакинской высшей школе нефти прошел конкурс стихов, посвященный шотландскому поэту
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС