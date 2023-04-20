Страны ЕС в феврале потратили свыше 600 млн евро на закупку газа из Азербайджана

Страны Европейского союза (ЕС) - Италия, Греция и Болгария - в феврале 2023 года импортировали из Азербайджана природного газа на 611,322 млн евро.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Евростат, стоимостной объем импорта газа из Азербайджана в страны ЕС в феврале 2022 года составил 701,642 млн евро, в январе 2023 года - 1 млрд 6,9 млн евро.

Таким образом, расходы Италии, Греции и Болгарии на покупку газа в Азербайджане в годовом исчислении снизились на 12,9%, по сравнению с январем 2023 года – на 39,3%.

Как сообщалось ранее, по данным Евростата, в 2022 году страны ЕС импортировали из Азербайджана природного газа на 15 млрд 598 млн 852,881 тыс. евро (рост за год в 4 раза).

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

Р.Керимов