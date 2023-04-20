Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8634 RUR   0.0208 GBR   2.1133 TRY   0.0876

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 79.24 -1.66 Brent 83.12 -1.65

ТЭК 20.04.2023 16:51

Страны ЕС в феврале потратили свыше 600 млн евро на закупку газа из Азербайджана

Страны Европейского союза (ЕС) - Италия, Греция и Болгария - в феврале 2023 года импортировали из Азербайджана природного газа на 611,322 млн евро.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Евростат, стоимостной объем импорта газа из Азербайджана в страны ЕС в феврале 2022 года составил 701,642 млн евро, в январе 2023 года - 1 млрд 6,9 млн евро.

Таким образом, расходы Италии, Греции и Болгарии на покупку газа в Азербайджане в годовом исчислении снизились на 12,9%, по сравнению с январем 2023 года – на 39,3%.

Как сообщалось ранее, по данным Евростата, в 2022 году страны ЕС импортировали из Азербайджана природного газа на 15 млрд 598 млн 852,881 тыс. евро (рост за год в 4 раза).

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ГАЗ, РАСХОДЫ


Похожие новости


ЕК расширит ценовой «потолок» на газ на все хабы ЕС Министры энергетики стран ЕС согласовали позицию по «газовому пакету» Страны ЕС в январе потратили около 1 млрд евро на закупку газа из Азербайджана Страны ЕС в 2022 году потратили 15,6 млрд евро на закупку газа из Азербайджана Доля Азербайджана в поставках газа в ЕС в 2022г выросла до 3,4% - еврокомиссар по энергетике В ЕК сообщают о заполненных на 57% газохранилищах, не ожидают проблем до завершения отопительного сезона Член Еврокомиссии по энергетике Симсон заявила о значительном сокращении за год зависимости Евросоюза от российского газа Поставки газа из Азербайджана в Европу в 2023г увеличатся почти на 1 млрд кубометров - МЭА Страны ЕС по газопроводу TAP суммарно получили свыше 20 млрд кубометров газа из Азербайджана Фон дер Ляйен предложила Украине принять участие в системе совместных закупок газа

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az