В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 48 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 41, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 75 случаях.

За 24 часа умерли трое больных COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 220 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 820 тыс. 399 человек (+82 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 422 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 2 теста на коронавирус против 1 тыс. 561 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 580 тыс. 828 тестов на COVID-19.

Р.Керимов