Tesla сосредоточена на росте продаж, указала на готовность снижать цены далее

Американская Tesla продолжит активно инвестировать в рост бизнеса, заявил глава компании Илон Маск в ходе конференции по итогам первого квартала.
"Сейчас подходящее время для того, чтобы укрепить наше лидерство, и мы продолжим инвестировать в рост (бизнеса - ИФ) настолько быстро, насколько это возможно", - пояснил Маск, говоря о снижении цен на продукцию Tesla.
"Наши машины - единственные, которые сейчас формально можно продавать без прибыли, но которые, став беспилотными, могут с лихвой окупить себя в будущем", - отметил топ-менеджер.
Tesla планирует получать комиссионные от владельцев машин, которые будут сдавать их в аренду как беспилотные такси, однако пока говорит об этих планах лишь в общих чертах, пишет Financial Times.
Заявления Маска свидетельствуют о его готовности жертвовать краткосрочной прибылью и рентабельностью в обмен на увеличение доли рынка, отмечает газета.
Валовая рентабельность Tesla в первом квартале опустилась до 19,3%, что на 10 процентных пунктов ниже рекордного уровня годом ранее.
Компания уже шесть раз в этом году снижала цены для американских покупателей.
По мнению главного финансового директора французской Renault Тьерри Пьетона, удешевление электромобилей "убьет" их остаточную стоимость и не позволит минимизировать лизинговые платежи для клиентов.
"При существенном снижении цен страдает остаточная стоимость, - цитирует FT слова главного финансового директора Renault Тьерри Пьетона. - Нет большого смысла в том, чтобы снизить цены, убить остаточную стоимость и пуститься далее по спирали, как сделал ряд наших конкурентов. Если в краткосрочной перспективе чуть уменьшатся объемы (продаж - ИФ), ничего страшного".
Акции Tesla дешевеют на премаркете в четверг на 8,8%. С начала года капитализация компании увеличилась на 46,6%.
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