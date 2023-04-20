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СНГ 20.04.2023 17:23

Тенденция в мире к многополярности неизбежна, она будет только усиливаться - Путин

Многополярный мир неизбежен, и те, кто сопротивляются его становлению, лишь столкнутся с дополнительными сложностями, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Тенденция в мире к многополярности неизбежна, она будет только усиливаться", - сказал он в четверг на совете по развитию местного самоуправления.

По его словам, "те, кто этого не поймут и не будут следовать в этом тренде, будут проигрывать".

"Это - факт абсолютно очевидный. Это так же очевидно, как подъем солнца. С этим ничего не поделать, и те, кто пытаются воспрепятствовать этому, только столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает", - добавил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИР, МНОГОПОЛЯРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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