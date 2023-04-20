Тенденция в мире к многополярности неизбежна, она будет только усиливаться - Путин

Многополярный мир неизбежен, и те, кто сопротивляются его становлению, лишь столкнутся с дополнительными сложностями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Тенденция в мире к многополярности неизбежна, она будет только усиливаться", - сказал он в четверг на совете по развитию местного самоуправления.
По его словам, "те, кто этого не поймут и не будут следовать в этом тренде, будут проигрывать".
"Это - факт абсолютно очевидный. Это так же очевидно, как подъем солнца. С этим ничего не поделать, и те, кто пытаются воспрепятствовать этому, только столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает", - добавил Путин.
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