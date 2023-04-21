Банки в Азербайджане в I квартале сохранили число банкоматов на уровне 2022г, pos-терминалов - увеличили на 1,1%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 31 марта 2023 года составляет 3,068 тыс. единиц, что соответствует показателю на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на конец марта 2023 года в Баку установлено 1 591 банкоматов (без изменений), в регионах - 1 477 (без изменений).

Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 80,729 тыс. единиц, что на 1,1% больше показателя на конец 2022 года.

При этом в Баку установлено 54,553 тыс. pos-терминалов (рост на 1,4%), в регионах – 26,176 тыс. (рост на 0,7%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 78,385 тыс. или 97,1% всех pos-терминалов.

Х.Насирзаде