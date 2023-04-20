Гарегин признал проблемы в отношениях с властью Пашиняна

Армянская церковь не отказалась от своего призыва об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Наше заявление (озвученное в декабре 2020 года требование об отставке Пашиняна - ИФ) было отеческим призывом, и этот призыв, естественно, не ограничивается временем", - сказал Католикос всех армян Гарегин Второй журналистам в четверг.

По его словам, сложившаяся в Армении ситуация полна угроз.

Он также заявил, что отношения церкви и государства не находятся на должном уровне.

"Мы готовы к взаимодействию. К сожалению, сотрудничество не находится на должном уровне", - сказал Католикос всех армян.