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Регион 20.04.2023 17:29

Гарегин признал проблемы в отношениях с властью Пашиняна

Армянская церковь не отказалась от своего призыва об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Наше заявление (озвученное в декабре 2020 года требование об отставке Пашиняна - ИФ) было отеческим призывом, и этот призыв, естественно, не ограничивается временем", - сказал Католикос всех армян Гарегин Второй журналистам в четверг.

По его словам, сложившаяся в Армении ситуация полна угроз.

Он также заявил, что отношения церкви и государства не находятся на должном уровне.

"Мы готовы к взаимодействию. К сожалению, сотрудничество не находится на должном уровне", - сказал Католикос всех армян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАТОЛИКОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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