Глава Еврокомиссии выступила с международной инициативой по экологически чистой энергетике

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что ведущие экономики мира к конференции ООН по вопросам изменения климата COP28, которая пройдет осенью в Дубае, могли бы выработать совместные глобальные цели в области экологичной энергетики.

Участвуя в четверг в формате видеоконференции в форуме ведущих экономик по энергетике и климату, глава ЕК выразила уверенность, что политики развитых стран способны "удержать глобальное потепление на уровне ниже 1,5 градусов по Цельсию", у них есть инструменты для достижения этой цели: инновации, наука, технологии и промышленный потенциал.

"В прошлом году мы, европейцы, произвели больше ветровой и солнечной электроэнергии, чем из газа или любого другого источника. И мировая система энергоснабжения теперь стала чище, чем когда-либо прежде. Мы на пути к нулевым выбросам. Но скорость нашего прогресса должна расти", - сказала фон дер Ляйен.

"Вот почему сегодня я хотела бы выступить с новой инициативой по совместной работе над достижением глобальных целей в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Мы могли бы разработать эти цели к COP28 вместе с такими организациями, как Международное энергетическое агентство. Эти цели послужат дополнением к другим, например, к постепенному прекращению использования ископаемого топлива и амбициозным целям по транспортным средствам и судам с нулевым уровнем выбросов", - заявила председатель Европейской комиссии.