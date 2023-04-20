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Дальнее зарубежье 20.04.2023 21:30

Израиль и Германия начали переговоры о поставках Берлину израильских систем ПРО Arrow 3

Израиль и Германия на этой неделе приступили к переговорам о возможной продаже Берлину израильских систем ПРО Arrow 3, сообщает в четверг "Таймс оф Израэл".

"На этой неделе в Германии стартовали предварительные переговоры с целью получить черновой вариант детального соглашения о поставках израильской системы Arrow 3 Минобороны Германии", - говорится в заявлении министерства обороны Израиля.

Однако, напомнили в ведомстве, Израиль разработал Arrow 3 в сотрудничестве с США, поэтому ее экспорт требует одобрения Вашингтона.

Издание отмечает, что в настоящий момент Arrow 3 - самая современная система ПРО Израиля, которая должна перехватывать вражеские баллистические ракеты, пока они еще находятся за пределами атмосферы Земли. Также идут работы над более совершенной системой Arrow 4.

В начале февраля стало известно, что Германия ведет переговоры с несколькими оборонными производителями о создании многослойного противоракетного щита, который может стоить до 17 млрд евро. Тогда сообщалось, что правительство ведет переговоры с баварским производителем Diehl Defence о закупке до восьми противоракетных систем IRIS-T стоимостью от 2 до 3 млрд евро.

Кроме того, планируемый противоракетный щит должен будет включать системы Arrow 3 производства Israel Aerospace Industries стоимостью до 4 млрд евро и американские зенитные ракетные комплексы Patriot, на которые Берлин может потратить до 10 млрд евро.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГЕРМАНИЯ, ПРО, ПЕРЕГОВОРЫ


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