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Дальнее зарубежье 20.04.2023 20:33

США выделят $1 млрд на борьбу с изменением климата фонду помощи развивающимся странам - Байден

Президент США Джо Байден в четверг объявил о выделении дополнительного финансирования в размере $1 млрд на помощь развивающимся странам в борьбе с климатическими изменениями.

"Сегодня я с радостью объявляю о том, что США собираются предоставить $1 млрд "Зеленому климатическому фонду". Этот фонд очень важен в плане помощи развивающимся странам", - заявил Байден на "Форуме ведущих экономик по климату и энергетике".

"Зеленый климатический фонд" - это фонд, созданный в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата с целью содействия развивающимся странам в смягчении последствий изменения климата. Из этого фонда финансируют, в частности, неизкоуглеродные проекты и программы по повышению устойчивости к климатическим изменениям.

Помимо этого, президент США сообщил, что запросит у Конгресса $500 млн на следующие пять лет "на поддержку усилий Бразилии по прекращению вырубки лесов к 2030 году".

Кроме того, Байден призвал и другие страны принять меры в области борьбы с климатическими изменениями, а также инвестировать в усилия по прекращению обезлесения по всему миру.

"Вместе мы должны дать понять, ценность лесов значительно больше, когда они защищены, а не когда вырублены", - сказал американский лидер.

Байден также сообщил о тех усилиях, которые предпринимают США по сокращению выбросов углекислого газа.

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Тэги: США, КЛИМАТ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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