Глава МИД Азербайджана принял посла Казахстана в связи с завершением дипмиссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с послом Казахстана в стране Сержаном Абдикаримовым, который завершает дипмиссию, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на азербайджанский МИД.

“В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном на высоком уровне в двустороннем и многостороннем форматах, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, транзитной, гуманитарной, культурной, туристической и других областях и перспективы их развития”, - отмечается в информации.





В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.





Х.Насирзаде