Пентагон развертывает силы близ Судана на случай эвакуации из этой страны американской дипмиссии

Командование США в связи с обстановкой в Судане задействует дополнительные силы в регионе на тот случай, если понадобится эвакуация из этой страны сотрудников американского посольства, сообщает Пентагон.
"Мы разворачиваем дополнительные силы поблизости в регионе на случай непредвиденных обстоятельств, при которых потребуется обеспечить безопасность и, возможно, содействовать отъезду работников посольства США из Судана", - говорится в пресс-релизе американского оборонного ведомства.
В документе сообщается, что Пентагон "с помощью Африканского командования ВС США следит за ситуацией в Судане и осуществляет тщательное планирование на случай различных нештатных ситуаций".
Ситуация в Судане осложнилась 15 апреля, когда в Хартуме и некоторых других городах вспыхнули боестолкновения с применением тяжелого вооружения между армией и Силами быстрого реагирования. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде Хартума. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.
За это время сотни человек погибли, несколько тысяч ранены. Несмотря на попытки ввести режим прекращения огня, противоборствующие стороны боев не прекращают.
В Хартуме наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, не хватает питьевой воды и продовольствия, офисы и школы не работают. Из-за отсутствия электроэнергии не могут нормально функционировать больницы. На фоне этой ситуации многие жители пытаются покинуть город.
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