Правительство Азербайджана приступило к пересмотру параметров госбюджета на 2023г

Экономический совет Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова в четверг провело очередное заседание, сообщает “Интерфакс-Азербайджан” со ссылкой на Кабмин.

Повестка заседания включала рассмотрение вопроса о подготовке проекта поправок в госбюджете на 2023 год.

Министр финансов страны Самир Шарифов выступил с докладом на заседании.





Президент Азербайджана Ильхам Алиев на текущей неделе заявил, что поручил правительству пересмотреть параметры госбюджета на 2023 год в связи с наличием дополнительных доходов. При этом по его словам, в результате пересмотра расходы госбюджета увеличатся минимум на 3 млрд манатов.





Согласно оперативным данным Минфина, доходы госбюджета Азербайджана в I-ом квартале составили 8 млрд 290 млн манатов (рост по сравнению с январем-мартом 2022 года на 18,3%). При этом план по доходам выполнен на 104,8%.





Расходы госбюджета квартал составили 6 млрд 566,9 млн манатов (рост на 16,7%), прогноз выполнен на 111,6%.

В результате профицит госбюджета в январе-марте 2023 года составил 1 млрд 723,1 млн манатов или 5,68% ВВП за отчетный период.





Прогноз по доходам госбюджета на 2023 год составляет 30 млрд 773,978 млн манатов, расходам - 33 млрд 353,278 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2023 год прогнозируется на уровне 2 млрд 579,3 млн манатов или 2,4% ВВП.





Х.Насирзаде