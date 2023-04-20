Баку заинтересован в результативности мирного процесса с Ереваном - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон, стороны обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном, сообщает МИД.
«Байрамов и Олсон обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и США, текущую ситуацию на Южном Кавказе, шаги, предпринятые для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - подчеркивает ведомство.
Байрамов отметил, что Баку является инициатором нормализации отношений с Ереваном, включая подписание мирного соглашения, и заинтересован в результативности мирного процесса.
«При этом министр довел до сведения Олсон действия Армении по срыву данного процесса, в частности тот факт, что Ереван в течение за 6 недель так и не ответил на последние предложения Баку по тексту мирного соглашения, а также ряд провокационных заявлений и действий, совершаемых Арменией», - отмечается в информации.
Кроме этого, глава МИД акцентировал внимание на том, что азербайджанские военнослужащие, находящиеся в Армении, подвергаются насилию.
«Байрамов также подчеркнул важность реализации достигнутых между сторонами договоренностей для обеспечения стабильного мира и безопасности в регионе», - подчеркнули в МИДе.
Олсон со своей стороны выразила важность установления мира и стабильности в регионе, подчеркнула необходимость подписания мирного соглашения.
«Она отметила, что США всегда готовы поддержать эти переговоры между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе», - отмечается в сообщении.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросами, представляющими взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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