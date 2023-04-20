Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8634 RUR   0.0208 GBR   2.1133 TRY   0.0876

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 79.24 -1.66 Brent 83.12 -1.65

Внешняя политика 20.04.2023 21:47

Баку заинтересован в результативности мирного процесса с Ереваном - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон, стороны обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном, сообщает МИД.

«Байрамов и Олсон обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и США, текущую ситуацию на Южном Кавказе, шаги, предпринятые для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - подчеркивает ведомство.


Байрамов отметил, что Баку является инициатором нормализации отношений с Ереваном, включая подписание мирного соглашения, и заинтересован в результативности мирного процесса.


«При этом министр довел до сведения Олсон действия Армении по срыву данного процесса, в частности тот факт, что Ереван в течение за 6 недель так и не ответил на последние предложения Баку по тексту мирного соглашения, а также ряд провокационных заявлений и действий, совершаемых Арменией», - отмечается в информации.


Кроме этого, глава МИД акцентировал внимание на том, что азербайджанские военнослужащие, находящиеся в Армении, подвергаются насилию.


«Байрамов также подчеркнул важность реализации достигнутых между сторонами договоренностей для обеспечения стабильного мира и безопасности в регионе», - подчеркнули в МИДе.


Олсон со своей стороны выразила важность установления мира и стабильности в регионе, подчеркнула необходимость подписания мирного соглашения.


«Она отметила, что США всегда готовы поддержать эти переговоры между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе», - отмечается в сообщении.


На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросами, представляющими взаимный интерес.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, ОЛСОН, ПЕРЕГОВОРЫ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az