Баку заинтересован в результативности мирного процесса с Ереваном - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон, стороны обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном, сообщает МИД.

«Байрамов и Олсон обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и США, текущую ситуацию на Южном Кавказе, шаги, предпринятые для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - подчеркивает ведомство.





Байрамов отметил, что Баку является инициатором нормализации отношений с Ереваном, включая подписание мирного соглашения, и заинтересован в результативности мирного процесса.





«При этом министр довел до сведения Олсон действия Армении по срыву данного процесса, в частности тот факт, что Ереван в течение за 6 недель так и не ответил на последние предложения Баку по тексту мирного соглашения, а также ряд провокационных заявлений и действий, совершаемых Арменией», - отмечается в информации.





Кроме этого, глава МИД акцентировал внимание на том, что азербайджанские военнослужащие, находящиеся в Армении, подвергаются насилию.





«Байрамов также подчеркнул важность реализации достигнутых между сторонами договоренностей для обеспечения стабильного мира и безопасности в регионе», - подчеркнули в МИДе.





Олсон со своей стороны выразила важность установления мира и стабильности в регионе, подчеркнула необходимость подписания мирного соглашения.





«Она отметила, что США всегда готовы поддержать эти переговоры между Азербайджаном и Арменией на двусторонней основе», - отмечается в сообщении.





На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросами, представляющими взаимный интерес.





Х.Насирзаде