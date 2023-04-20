Saudi Telecom покупает вышки связи в Восточной Европе за 1,22 млрд евро

Саудовская компания Saudi Telecom Co. (STC) через дочернее подразделение Tawal приобретает вышки сотовой связи в Болгарии, Хорватии и Словении у United Group за 1,22 млрд евро.

Tawal приобретет свыше 4,8 тыс. вышек, говорится в пресс-релизе STC. Сделка, как ожидается, будет закрыта до конца текущего года.

Кроме того, Tawal подписала 20-летнее соглашение с United Group, по которому компания построит еще более 2 тыс. вышек для совместного использования.