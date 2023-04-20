Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД РФ ноту протеста

Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД России ноту протеста в связи с недопустимыми высказываниями заместителя председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева в эфире армянского информационного агентства «Русарминфо».
В сообщении дипмиссии говорится, что высказывания депутата от партии «Единая Россия» в адрес Азербайджана и Турции расценены в Баку как неприемлемые, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе и провоцирование реваншистских сил в армянском обществе на реанимирование оставшегося в прошлом конфликта.
«Подчеркнута абсурдность заявлений по «провоцированию конфликта Азербайджаном» на фоне активно проводимых в настоящее время восстановительных работ на освобожденных территориях», - подчеркивает посольство.
Дипмиссия отмечает, что именно Азербайджан, несмотря на тяжелые последствия 30-летней оккупации, первым инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией, продолжает продвигать мирную повестку дня, подразумевающую заключение мирного договора на основе территориальной целостности и суверенитета государств, отмечается в сообщении посольства.
«В связи с этим выражена убежденность азербайджанской стороны, что подобные заявления представителя правящей партии РФ бросают тень на посредническую деятельность России, которая поддерживает территориальную целостность Азербайджана и прилагает усилия по нормализации азербайджано-армянских отношений. Матвейчев не может не знать о подписанной в феврале 2022 года между двумя странами Декларации о союзническом взаимодействии и о том, что подобные высказывания нарушают её положения. Депутат от правящей партии должен проявлять ответственность и в своих высказываниях придерживаться официальной позиции Российской Федерации» заявили в посольстве.
Выступление ответственного за информационную политику в российском парламенте депутата именно на армянском сайте, который представляет собой информационную площадку для выпадов против Азербайджана и занимается разжиганием межнациональной розни в России, «свидетельствует о заказном и императивном характере данного интервью», - подчеркивает посольство Азербайджана в Москве.
Р.Ахмедов
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