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Дальнее зарубежье 20.04.2023 23:57

Космическое командование США хочет иметь к 2030г возможности дозаправлять и обслуживать спутники на орбите Земли

Космическое командование США (SPACECOM) желает к 2030 году располагать возможностями дозаправлять и обслуживать спутники прямо на орбите Земли, сообщает в четверг Defense news.

Так, заместитель командующего SPACECOM генерал-лейтенант Джон Шоу заявил накануне, что к концу этого десятилетия все новые спутники наблюдения должны быть оборудованы для дозаправки на орбите или иметь другое оборудование, которое позволит продлить сроки их эксплуатации.

Он пояснил, что командование также интересуют любые разработки маневренных спутников, в том числе тех, которые следят за ситуацией на орбите и за объектами на ней. По его словам, в SPACECOM не хотят зацикливаться на конкретном решении, но рассчитывают увидеть идеи от промышленности и федеральных ведомств.

Он добавил, что SPACECOM планирует к 2026 году провести демонстрацию новых соответствующих технологий в космосе.

По данным Defense news, SPACECOM взаимодействует с Космическими силами США (USSF) с целью получить маневренные спутники. В свою очередь представитель USSF генерал-майор Стивен Пруди заявлял, что Космические силы собираются провести в 2025 году испытания с целью определить параметры дозаправки для их спутников, и что USSF ищут подходящие варианты в коммерческом секторе.

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Тэги: США, СПУТНИКИ, ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ, ПЛАНЫ


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