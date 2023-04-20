Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8634 RUR   0.0208 GBR   2.1133 TRY   0.0876

Цена на нефть

19.04 $/bbl +/- WTI 79.24 -1.66 Brent 83.12 -1.65

Дальнее зарубежье 20.04.2023 23:08

В Вашингтоне обеспокоены ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы

В Госдепартаменте США выразили обеспокоенность ситуацией, складывающейся в последнее время вокруг черноморской зерновой инициативы.

По словам представителя ведомства Веданта Пателя, "за последние две недели представители России в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле дважды чинили препятствия инспекциям судов, направляющихся в украинские порты для того, чтобы забрать зерно".

"США поддерживают усилия генсека ООН Антониу Гутерриша в партнерстве с Турцией, направленные на продолжение инициативы, и обеспокоены недавними действиями России", - отметил Патель на брифинге в четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЧЕРНОМОРЬЕ, ИНИЦИАТИВА, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Перевалка зерна с Украины будет осуществляться в портах Турции - NYT Корабли ВМС США провели в Черном море учения вблизи Болгарии Действия России в Черноморском регионе ставят под угрозу его безопасность - глава Пентагона В Черном море начинаются крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze, за ними следят российские военные США решили не посылать эсминцы в Черное море, чтобы не усиливать напряженность между Москвой и Киевом США могут отправить в ближайшие недели военные корабли в Черное море для поддержки Украины В Черное море зашли ракетный крейсер и эсминец ВМС США ВМС США возобновили присутствие в Черном море - источник Фрегат "Тэйлор" ВМС США зашел в Черное море США отправляют дополнительный контингент морпехов на базу в Причерноморье

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az