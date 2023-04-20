В Вашингтоне обеспокоены ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы

В Госдепартаменте США выразили обеспокоенность ситуацией, складывающейся в последнее время вокруг черноморской зерновой инициативы.
По словам представителя ведомства Веданта Пателя, "за последние две недели представители России в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле дважды чинили препятствия инспекциям судов, направляющихся в украинские порты для того, чтобы забрать зерно".
"США поддерживают усилия генсека ООН Антониу Гутерриша в партнерстве с Турцией, направленные на продолжение инициативы, и обеспокоены недавними действиями России", - отметил Патель на брифинге в четверг.
Азербайджан и Узбекистан расставили акценты дальнейшего развития сотрудничества
Посольство Азербайджана в Москве направило в МИД РФ ноту протеста
Баку заинтересован в результативности мирного процесса с Ереваном - Байрамов
Нефть подешевела до минимума с начала месяца
Турция начала поставки газа с черноморского месторождения Сакарья
American Express увеличила выручку в I кв. до рекорда, но ее чистая прибыль была хуже ожиданий
В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19
Сжегшего флаг Азербайджана на открытии ЧЕ в Ереване объявили в международный розыск - Генпрокуратура
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
Подарок 1 Гб от "Nar" каждому на Рамадан!
В Бакинской высшей школе нефти прошел конкурс стихов, посвященный шотландскому поэту
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС