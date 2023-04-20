В Вашингтоне обеспокоены ситуацией вокруг черноморской зерновой инициативы

В Госдепартаменте США выразили обеспокоенность ситуацией, складывающейся в последнее время вокруг черноморской зерновой инициативы.

По словам представителя ведомства Веданта Пателя, "за последние две недели представители России в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле дважды чинили препятствия инспекциям судов, направляющихся в украинские порты для того, чтобы забрать зерно".

"США поддерживают усилия генсека ООН Антониу Гутерриша в партнерстве с Турцией, направленные на продолжение инициативы, и обеспокоены недавними действиями России", - отметил Патель на брифинге в четверг.