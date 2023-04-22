RSM Azerbaijan проведет аудит Госагентства занятости за 2022г

Госагентство занятости Азербайджана выбрало аудитора консолидированной финансовой отчетности за 2022 год. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» по данным портала госзакупок www.etender.gov.az, аудитором стало ООО «RSM Azerbaijan». По условиям контракта, аудиторское заключение должно быть подготовлено до 30 июня 2023 года. За свои услуги RSM Azerbaijan получит 53,1 тыс. манатов. Р.Ахмедов

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