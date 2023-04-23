Baker Tilly Audit Azərbaycan получило подряд от Aqroservis

ОАО «Aqroservis» привлекло ЗАО «Baker Tilly Audit Azərbaycan» к работам по классификации и кодированию запасных частей. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» по данным портала госзакупок www.etender.gov.az, срок выполнения работ – 180 дней. По контракту, Baker Tilly Audit Azərbaycan за свои услуги получит 145 тыс. манатов. Р.Ахмедов

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