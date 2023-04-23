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Бизнес и законодательство 23.04.2023 15:32

Baker Tilly Audit Azərbaycan получило подряд от Aqroservis

ОАО «Aqroservis» привлекло ЗАО «Baker Tilly Audit Azərbaycan» к работам по классификации и кодированию запасных частей.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» по данным портала госзакупок www.etender.gov.az, срок выполнения работ – 180 дней.

По контракту, Baker Tilly Audit Azərbaycan за свои услуги получит 145 тыс. манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: AQROSERVIS, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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