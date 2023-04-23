Baker Tilly Audit Azərbaycan получило подряд от Aqroservis

ОАО «Aqroservis» привлекло ЗАО «Baker Tilly Audit Azərbaycan» к работам по классификации и кодированию запасных частей.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» по данным портала госзакупок www.etender.gov.az, срок выполнения работ – 180 дней.
По контракту, Baker Tilly Audit Azərbaycan за свои услуги получит 145 тыс. манатов.
Р.Ахмедов
ВС Азербайджана не причастны к гибели армянского военнослужащего - Минобороны
Создание КПП на Лачинской дороге обеспечит прозрачность движения – МИД Азербайджана
Азербайджан в ответ на действия Армении установил КПП на границе, на въезде на Лачинскую дорогу
В Азербайджане за 24 часа умерли четверо больных COVID-19
В Азербайджане 4 члена одной семьи погибли от удара током
На западе Азербайджана два человека погибли в результате взрыва при производстве угля - Генпрокуратура
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Глава МИД Тайваня заявил, что война на острове нарушила бы 40% мировой торговли
Зеленский заявил, что задача – убрать любые возможности России обходить санкции
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС