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ТЭК 21.04.2023 09:06

Турция начала поставки газа с черноморского месторождения Сакарья

Турция начала поставки газа с месторождения "Сакарья" в своем сегменте Черного моря.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии начала поставок в газотранспортную систему страны отметил, что на первом этапе на объекте будет добываться 10 млн куб. м газа в сутки, передает агентство Anadolu.

Политик заявил, что в течение одного года жители страны не будут платить за газ для целей приготовления пищи и нагрева воды; кроме того, в течение следующего месяца будет бесплатной поставка газа для обогрева частному сектору.

Проект обустройства месторождения, разработкой которого занимается Турецкая нефтяная корпорация (TPAO), реализован в течение 32 месяцев.

Газ с месторождения "Сакарья" поступает на установку подготовки Filyos, затем на газоизмерительную станцию и в газотранспортную систему. Ожидается, что он придет в турецкие дома уже в первой половине мая.

Добыча будет осуществляться поэтапно. Пять из десяти скважин, запланированных для ввода в эксплуатацию в рамках первой фазы, будут задействованы сразу после церемонии. Остальные будут запущены в конце сентября текущего года.

Ожидается, что вторая фаза работ начнется в 2026 году, а третья - в 2028-м, с включением в добычу месторождения "Амасра". В рамках первой фазы суточная добыча газа составит 10 млн кубометров, второй - 40 млн кубометров и третьей - 60 млн кубометров.

В ходе второй фазы планируется обеспечить газом все домохозяйства Турции, отмечает Anadolu.

Общий объем запасов в турецком секторе Черного моря на декабрь 2022 года оценивался в 710 млрд кубометров газа.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ


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