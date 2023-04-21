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Дальнее зарубежье 21.04.2023 09:22

Страны G7 рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в Россию

Страны "Большой семерки" в преддверии саммита в японской Хиросиме рассматривают возможность введения почти полного запрета экспорта в Россию, передает агентство "Киодо" со ссылкой на источник в правительстве Японии.

"Страны G7 рассматривают возможность запрета почти всего экспорта в Россию в рамках продления санкционного режима против Москвы", - сообщает агентство.

Отмечается, что страны "Большой семерки" уже прекратили экспорт в РФ широкого спектра товаров, включая продукцию, которая может быть использована в военных целях, и предметов роскоши.

"Но последний план может расширить торговое эмбарго на подержанные автомобили, шины, косметические товары и одежду", - сообщил источник.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что G7 рассматривает возможность "прямого запрета на большую часть экспорта в РФ". Отмечалось, что официальные лица стран "Большой семерки" обсуждали эту идею перед саммитом в Хиросиме в следующем месяце.

В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции на вопрос о возможном запрете заявил, что правительство "воздерживается от комментариев по поводу обмена мнениями между странами-единомышленниками G7" в связи с возможными санкциями в отношении России.

Саммит "Большой семерки" пройдет в японской Хиросиме 19-21 мая.

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Тэги: ЯПОНИЯ, G7, РОССИЯ, САНКЦИИ


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